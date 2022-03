Bruce Willis se aposenta por problemas de saúde, anuncia família

O herói de ação Bruce Willis, de 67 anos, anunciou sua aposentadoria da atuação após ser diagnosticado com afasia, uma condição que afeta as habilidades linguísticas, anunciou sua família nesta quarta-feira(30).



"Como família, queríamos compartilhar que nosso amado Bruce está sofrendo de problemas de saúde e recentemente foi diagnosticado com afasia, [doença] que está afetando suas habilidades cognitivas", diz uma mensagem postada nas redes sociais por suas filhas, sua esposa Emma Heming Willis e sua ex-esposa Demi Moore.



"Como consequência e com muita consideração, Bruce está deixando a carreira que significou tanto para ele", acrescenta o texto, dedicado aos "incríveis fãs de Bruce".



"Este é realmente um momento desafiador para nossa família e agradecemos seu amor", acrescenta a legenda, acompanhada de uma foto do ator.



"Enviando muito amor a todos vocês", escreveu a atriz de Sex and the City, Kristin Davis, no Instagram.



Bruce Willis estourou na televisão ao lado de Cybill Shepherd na série "A gata e o rato" e rapidamente alcançou notoriedade em Hollywood em "Duro de matar" (1988).



Willis e Demi Moore foram casados por 13 anos e tiveram três filhas (Rumer, Tallulah e Scout), enquanto com sua atual esposa, Emma, ele tem outras duas filhas (Evelyn e Mabel).