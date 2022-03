Primeira acusação na Ucrânia por 'colaboração' com as forças russas

A Procuradoria ucraniana anunciou nesta quarta-feira (30) a primeira acusação de um cidadão por "colaboração" com as forças russas, em virtude de uma nova lei que prevê penas que vão até 12 anos de prisão.



Segundo a Procuradoria, esta acusação tem como alvo um habitante de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, acusado de ter, em um vídeo divulgado no TikTok em 25 de março, "negado a agressão armada da Rússia contra a Ucrânia" e ter convocado "publicamente a apoiar as decisões e as ações ilegais" de Moscou.



"Esta é a primeira acusação transmitida ao tribunal por atos de colaboração", crime estabelecido por uma lei promulgada em 15 de março, informou a Procuradoria no Telegram.



Prevê de 10 a 12 anos de prisão por qualquer "cooperação" com o "inimigo", seu governo e suas forças armadas ou formações paramilitares.



É a primeira lei desse tipo a ser votada pelo Parlamento ucraniano desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro.