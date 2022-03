Eslováquia expulsa 35 diplomatas russos

A Eslováquia anunciou nesta quarta-feira (30) a expulsão de 35 diplomatas russos com base em informações de seu serviço de inteligência, no momento em que medidas desse tipo se intensificam em toda a Europa devido à invasão russa da Ucrânia.



O embaixador da Federação Russa foi convocado ao Ministério de Relações Exteriores e recebeu um comunicado anunciando "que a República Eslovaca decidiu reduzir em 35 pessoas o pessoal da embaixada russa em Bratislava", anunciou o porta-voz da diplomacia eslovaca, Juraj Tomaga.



"Lamentamos que, após as expulsões anteriores de diplomatas russos nos últimos anos, a missão russa não tenha mostrado nenhum interesse em operar corretamente na Eslováquia", acrescentou.



A Eslováquia já tinha expulsado três diplomatas russos por espionagem no início deste mês e, em agosto de 2020, Bratislava também expulsou três diplomatas russos por "um crime grave".



A medida foi tomada um dia depois que outros quatro países da União Europeia - Bélgica, Holanda, Irlanda e República Tcheca - anunciaram a expulsão de dezenas de diplomatas russos suspeitos de espionagem.



Outros países, entre eles os Estados Unidos e a Polônia, também expulsaram nas últimas semanas diplomatas russos.



A Rússia, por outro lado, declarou diversos diplomatas americanos "personae non gratae".