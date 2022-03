EUA sanciona fornecedores do programa de mísseis balísticos do Irã

Os Estados Unidos impuseram, nesta quarta-feira (30), sanções financeiras aos fornecedores do programa de mísseis balísticos do Irã, após um ataque reivindicado pela Guarda Revolucionária de Teerã no Curdistão iraquiano.



Essas medidas "reforçam" o compromisso dos Estados Unidos em evitar que o Irã desenvolva misseis balísticos, afirmou o subsecretário do Tesouro americano, Brian Nelson, em nota.



Enquanto Washington segue buscando "a volta total do Irã" ao acordo nuclear de 2015, "não hesitará em mirar naqueles que apoiam o programa de mísseis balísticos do Irã", acrescentou.



"Também trabalharemos com outros parceiros na região para responsabilizar o Irã por suas ações, incluindo as graves violações à soberania de seus vizinhos", apontou Nelson.



As sanções afetam o cidadão iraniano Mohamad Ali Hoseini e sua "rede de empresas" como fornecedores do programa, segundo o comunicado.



As medidas ocorrem após "o ataque com mísseis executado pelo Irã contra Erbil, no Iraque, em 13 de março e o ataque de rebeldes houthis com mísseis fornecidos pelo Irã contra uma instalação da saudita Aramco em 25 de março, assim como outros ataques com mísseis por parte do Irã contra a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos", acrescentou.



O Teerã reivindicou os ataques de 13 de março, alegando que tinham como alvo um "centro estratégico" israelense, enquanto alertou para mais ataques.



As sanções são impostas no momento em que os Estados Unidos parecem estar perto de chegar a um compromisso para salvar o acordo nuclear iraniano, do qual o ex-presidente Donald Trump se retirou unilateralmente em 2018.