Londres pede intensificação das sanções até retirada de todos os soldados russos da Ucrânia

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pediu, nesta quarta-feira (30), a "continuidade da intensificação das sanções" ocidentais contra a Rússia até que o último dos soldados tenha se retirado da Ucrânia.



"Não se pode esperar que o G7 suspenda as sanções só porque há um cessar-fogo", afirmou Johnson diante de uma comissão parlamentar britânica.



"Devemos seguir intensificando as sanções (...) até que cada um" dos soldados russos estejam "fora da Ucrânia", acrescentou.



O dirigente britânico reiterou que "não é o objetivo do governo britânico" obter uma mudança de regime em Moscou e assegurou que Londres pretende apenas "ajudar a proteger" os ucranianos da violência "bárbara" das forças russas.