Inflação de março na Alemanha bate recorde desde reunificação, a 7,3%

A inflação alemã disparou para 7,3% na comparação interanual em março, impulsionada pela guerra na Ucrânia, que está fazendo os preços da energia subirem e aumentando as tensões nas cadeias de suprimentos - revelam dados provisórios divulgados nesta quarta-feira (30).



O indicador, que subiu 2,2 pontos desde fevereiro, é um recorde desde a reunificação da Alemanha em 1990, informou a agência de estatísticas Destatis.



Para encontrar um número tão alto, é preciso voltar a novembro de 1981, na então Alemanha Ocidental.



A inflação superou em muito as previsões da ferramenta de análise financeira Factset, que esperava um aumento de 6,2% em março.



Em um mês, a inflação subiu 2,5%, segundo a Destatis.



O índice de preços harmonizado, que serve de referência em nível europeu, alcançou 7,6%, pulverizando o objetivo de médio prazo do Banco Central Europeu de 2%.



O "ataque russo à Ucrânia" é responsável por essa explosão, segundo a agência alemã.



A guerra na Ucrânia provocou um novo aumento dos preços da energia na Europa, porque a Rússia é um dos principais fornecedores de hidrocarbonetos para a União Europeia.



Os preços da energia subiram 39,5% em março na Alemanha, após alta de 22,5% em fevereiro, e de 20,5%, em janeiro, completa a Destatis.



A guerra também está aumentando o custo dos alimentos, que tiveram uma alta de 6,2% em março, após registrarem 5,3% em fevereiro, e 5%, em janeiro.



Rússia e Ucrânia são dois dos maiores exportadores de grãos do mundo, especialmente trigo para gado.