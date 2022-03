Os Estados Unidos impuseram, nesta quarta-feira (30), sanções financeiras aos fornecedores do programa de mísseis balísticos do Irã, após um ataque reivindicado pelos Guardiões da Revolução de Teerã no Curdistão iraquiano.



Essas medidas mostram que os Estados Unidos "não hesitarão em mirar naqueles que apoiam o programa de mísseis balísticos do Irã", ainda que ao mesmo tempo tentem chegar a um compromisso para salvar o acordo nuclear iraniano, afirmou o subsecretário do Tesouro americano, Brian Nelson, em nota.