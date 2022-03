O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pediu nesta quarta-feira (30) que o Ocidente "continue reforçando as sanções" contra a Rússia até que as últimas tropas russas se retirem da Ucrânia.



"Não podemos esperar que o G7 levante as sanções só porque há um cessar-fogo", disse Johnson a um comitê parlamentar britânico. "Devemos continuar reforçando as sanções... até que cada" soldado russo esteja "fora da Ucrânia", acrescentou.