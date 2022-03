Versalhes reabre ao público local onde nasceu a democracia francesa

O Palácio de Versalhes reabrirá na sexta-feira (1) a sala "Jogo de Palma", local emblemático da Revolução de 1789, onde um grupo de deputados se reuniu para fundar a democracia francesa.



A sala foi criada em 1686 para o rei Luis XIV, que gostava de jogar "palma", uma versão anterior ao tênis atual.



Desconhecida pelo grande público, a poucos metros da entrada do palácio, a sala recebeu em 20 de junho de 1789 os representantes da burguesia e das classes populares (o Terceiro Estado) que juraram não abandonar o local até entregar uma Constituição escrita à nação.



Esse juramento solene levou à criação da Assembleia Nacional, que aboliu o feudalismo e aprovou a Declaração dos Direitos Humanos.



A sala foi totalmente restaurada entre julho de 2021 e fevereiro deste ano. O público agora poderá "abrir uma porta para uma parte esquecida da história", declarou à AFP Catherine Pégard, presidente do órgão público que administra o palácio, o museu e os jardins.



O telhado, a decoração em madeira, as pinturas e o piso da sala foram restaurados, com cores sóbrias e clássicas: vermelho, cinza e a cor natural da madeira.



O mural de Luc-Olivier Merson, que foi baseado em uma grande pintura de David que lembra o Juramento do Jogo de Palma, também foi restaurado.



Paralelamente, o Palácio anunciou a reabertura dos aposentos do herdeiro de Luís XV, Luís Fernando, e de suas irmãs.



São uma sucessão de quartos ricamente decorados, fechados ao público há quase dez anos.