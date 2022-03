Xangai vive 'história de duas cidades' com lento confinamento

Em sua casa, no distrito de Pudong, com salário reduzido e jogando videogame para levantar o ânimo, o engenheiro chinês Terry, de 25 anos, mora na parte confinada de Xangai.



Do outro lado do rio Huangpu, que corta a cidade, Maria aproveita o que resta de sua liberdade saindo para jantar antes de sexta-feira, quando seu distrito de Puxi deverá se confinar.



Xangai, motor econômico da China e sua maior cidade com 25 milhões de pessoas, foi dividida pelas autoridades, que tentam encontrar novas maneiras de controlar um surto persistente de covid-19.



A cidade, berço de cultura jovem, da moda e das finanças internacionais, está agora no centro do pior surto de coronavírus em dois anos.



Nesta quarta-feira, registrou quase 6.000 casos ligados à variante ômicron, que abala a estratégia de "covid zero" chinesa, que consiste em suprimir até o menor surto do vírus assim que aparece.



De Nova York a Londres e de Bangcoc a Tóquio, muitas grandes cidades ao redor do mundo estão se abrindo e aprendendo a conviver com o vírus.



Em contrapartida, Xangai está se fechando, embora em câmera lenta, enquanto as autoridades testam toda a população, fazem barricadas em prédios residenciais e ordenam que as pessoas fiquem em casa.



"Não posso sair de casa, não posso comprar mantimentos, não posso sair com meus amigos", diz Terry, que trabalha em uma empresa estatal, à AFP.



O distrito de Pudong foi fechado na segunda-feira após semanas de confinamentos direcionados em bairros onde foram detectadas infecções.



Os fechamentos levaram os moradores assustados a correr para os mercados, sem tempo de se planejar antes da ordem de permanência em casa emitido com 48 horas de antecedência.



Como muitos outros, Terry teve seu salário reduzido pelo fechamento de seu escritório. Mesmo que Pudong reabra na sexta-feira, conforme planejado, a cidade parece estar longe de erradicar o vírus.



A incerteza o abala. "Estou entediado e desanimado. Passo muito tempo trancado e só consigo assistir TV, ler livros e jogar videogame", reclama.



- "Aproveitar cada minuto" -



Em Puxi, a parte histórica e mais populosa da cidade, onde estão localizadas as docas do Bund, lojas chiques e vida noturna, as pessoas se reúnem para beber antes do fechamento na sexta-feira.



"Ontem saí para jantar", conta Maria, cidadã norte-americana, à AFP. "Tento fazer coisas para preservar minha saúde mental antes do confinamento. Sei que serão pelo menos cinco dias sem poder sair do meu prédio", acrescenta.



Na Anfu Road, onde os ricos e elegantes de Puxi se reúnem para tomar café, a designer Shirley, de 42 anos, diz que também quer aproveitar os dias que restam antes do bloqueio.



"Vamos cozinhar e convidar amigos, passear com o cachorro e aproveitar cada minuto da vida antes que eles nos tranquem", comenta.



As autoridades de Xangai tentaram limitar o custo econômico por meio de incentivos fiscais e ajuda financeira para pequenas empresas. Mas algumas lidam com o assunto à sua maneira, com relatos de funcionários morando no escritório durante o confinamento.



"Eles trouxeram colchas e roupas para os escritórios", diz o analista Qian Qimin, da corretora Shenwan Hongyuan Group.



Muitos moradores estão indignados, embora vejam o confinamento como um mal necessário após semanas de medidas direcionadas com pouco sucesso.



"O número de casos continua aumentando", diz à AFP Frank Huang, comerciante de vinhos do distrito de Pudong, em Xangai.



"Acho que esta (nova) política terá resultados muito bons e nos permitirá voltar ao normal", acrescenta.



Mas a frustração com a abordagem dogmática da China é evidente, com prateleiras vazias nos mercados dada a ansiedade dos moradores lutando por alimentos frescos, enquanto comentários cada vez mais sarcásticos aparecem nas mídias sociais.



E enquanto Xangai experimenta novas medidas, o público continua enfrentando a pandemia que marca suas vidas há mais de dois anos. "Pensamos que tinha acabado", confessa Miki Xiang, designer de 31 anos.