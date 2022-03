Rússia denuncia mercado ilegal de medicamentos por medo de sanções

A autoridade de saúde da Rússia denunciou, nesta quarta-feira (30), o surgimento de mercados ilegais de revenda de medicamentos na internet, dos quais alguns não estão disponíveis após as sanções internacionais impostas pela ofensiva na Ucrânia.



As sanções e o medo de escassez provocaram uma avalanche nas farmácias de muitas regiões da Rússia, apesar dos apelos do Ministério da Saúde para não armazená-los em casa e a garantia de que o país possui medicamentos estrangeiros suficientes para os quais não existe um equivalente russo.



A Agência Federal Russa de Supervisão Médica (Roszdravnadzor) "observa a revenda ativa de medicamentos nas redes sociais e nos mercados online, o que constitui uma violação da lei", informou em um comunicado.



O órgão alertou que a compra "de mão em mão" não permite garantir a qualidade dos produtos farmacêuticos e pediu aos russos para se abastecerem apenas em farmácias ou, caso contrário, enfrentarão "trágicas consequências".



Roszdravnadzor não menciona a escassez existente, enquanto muitos produtos mal estão disponíveis nas farmácias ou estão em falta. Também não anuncia medidas imediatas contra os sites de revenda ilegais.



Os produtos médicos não são alvo direto das sanções ocidentais, mas estas afetam a rede de abastecimento, o sistema financeiro e os preços de todas as importações.