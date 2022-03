ONU: número de refugiados ucranianos supera 4 milhões

O número de refugiados ucranianos que fugiram da guerra desde o início da invasão russa superou a marca de quatro milhões, de acordo com o balanço atualizado divulgado pela ONU nesta quarta-feira.



A Europa não registrava um fluxo de refugiados de tal intensidade desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).



"O número de refugiados da Ucrânia superou quatro milhões, cinco semanas depois do início da invasão russa", em 24 de fevereiro, anunciou no Twitter o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).



O alto comissário da ONU para os refugiados, Filippo Grandi, está no país em guerra.



O ACNUR informou que 4.019.287 ucranianos - essencialmente mulheres e crianças - atravessaram as fronteiras do país desde 24 de fevereiro. Mais da metade buscou refúgio na Polônia, que recebeu mais de 2,3 milhões de pessoas até o momento.



O número de refugiados já supera a projeção inicial feita pelo Alto Comissariado no início da guerra.



Mais de 10 milhões de ucranianos, o equivalente a 25% da população do país, foram obrigados a deixar suas casas devido à guerra.