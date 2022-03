Mariupol denuncia que mulheres e funcionários de maternidade foram levados à força para Rússia

A prefeitura de Mariupol, cidade cercada no sudeste da Ucrânia, denunciou nesta quarta-feira que funcionários e pacientes de uma maternidade foram levadas à força para a Rússia - outra maternidade da localidade foi bombardeada pelos russo em 9 de março.



"Mais de 70 pessoas - mulheres e profissionais de saúde - foram levadas à força pelos ocupantes", afirmou a prefeitura no Telegram.



Mais de 20.000 habitantes de Mariupol foram levados "contra sua vontade" para a Rússia, de acordo com a prefeitura, segundo a qual os russos confiscaram documentos e direcionaram as pessoas para "cidades russas afastadas".



Não foi possível confirmar a informação com fontes independentes, pois Mariupol está cercada desde o fim de fevereiro e as comunicações foram interrompidas.



Outra maternidade e um hospital infantil de Mariupol foram atingidos por bombardeios em 9 de março, o que que provocou indignação internacional. Ao menos três pessoas, incluindo uma criança, morreram no ataque.



O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, justificou o bombardeio ao alegar que o edifício da maternidade servia de base para um batalhão nacionalista ucraniano.



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou na terça-feira que os ataques russos contra Mariupol eram "um crime contra a humanidade".



Quase 160.000 civis permanecem bloqueados na cercada Mariupol e enfrentam uma "catástrofe humanitária": as pessoas vivem em refúgios sem energia elétrica e escassez de alimentos e água, de acordo com os depoimentos ouvidos pela AFP daqueles que conseguiram fugir da cidade.