Cidade ucraniana de Chernihiv bombardeada toda a noite apesar das promessas russas

A cidade de Chernihiv, norte da Ucrânia, foi alvo de bombardeios durante "toda a noite", afirmou o governador da região, apesar do anúncio da Rússia sobre uma redução da atividade militar.



"Chernihiv foi bombardeada toda a noite com artilharia e aviões", afirmou no Telegram o governador Viacheslav Chaus, que mencionou a destruição de infraestruturas civis e destacou que a cidade continua sem água e energia elétrica.



A cidade, que tinha 280.000 habitantes antes da guerra, está "sem comunicação e não conseguimos mais repará-las", acrescentou o governador, que também citou ataques contra Nizhyn, na mesma região.



A Rússia prometeu na terça-feira reduzir "radicalmente" as operações militares nas regiões de Kiev e Chernihiv, após negociações entre os dois países, consideradas "substanciais", em Istambul.



"A situação não muda, Chernihiv é alvo de bombardeios de artilharia e aéreos", afirmou Chaus.



Depois de Mariupol no sul, Chernihiv é a cidade mais afetada pelos bombardeios russos desde o início da guerra, em 24 de fevereiro.