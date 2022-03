O número de refugiados ucranianos que fugiram da guerra desde o início da invasão russa superou a marca de quatro milhões, de acordo com o balanço atualizado divulgado pela ONU nesta quarta-feira.



O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR) informou que 4.019.287 ucranianos atravessaram as fronteiras do país desde o início da invasão, em 2 de fevereiro. Mais da metade buscou refúgio na Polônia, que recebeu mais de 2,3 milhões de pessoas até o momento.