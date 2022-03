Trump pede ajuda a Putin para encontrar informações comprometedoras sobre filho de Biden

Donald Trump pediu ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que ordenou a invasão da Ucrânia no mês passado, que ajude a revelar qualquer informação comprometedora que possa ter sobre Hunter Biden, filho do presidente americano Joe Biden.



O ex-presidente republicano retomou as acusações que repetiu durante a campanha derrotada contra Biden nas eleições de 2020.



Em um trecho da entrevista transmitida na terça-feira pelo programa "Just the News", da plataforma Real America's Voice, Trump afirmou que a esposa do prefeito de Moscou entregou 3,5 milhões de dólares a Hunter Biden.



"Isto é muito dinheiro", disse. "Eu acho que Putin poderia saber a resposta a isso. Acredito que deveria revelar".



"Penso que devemos saber a resposta", acrescentou.



Trump foi acusado pela Câmara de Representantes em 2019 de tentar pressionar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a revelar o que, segundo ele, eram informações comprometedoras sobre o filho de Biden, que já trabalhou para uma empresa de energia ucraniana.



Na campanha eleitoral de 2016, que venceu, Trump fez um apelo público a Moscou para que encontrasse e-mails perdidos da então rival democrata Hillary Clinton.



"Rússia, se está ouvindo, espero que consiga encontrar os 30.000 e-mails que estão faltando, acho que provavelmente será muito recompensada pela nossa imprensa", disse Trump em uma entrevista em julho de 2016.