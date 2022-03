Extradição de Hernández se deve à 'impunidade' na região, diz ex-chefe de missão da OEA

A extradição para os Estados Unidos do ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández (2014-2020), acusado de tráfico de drogas, tem a ver com "os problemas de impunidade na região", declarou nesta terça-feira (29) o ex-chefe da extinta missão anticorrupção da OEA no país centro-americano.



Juan Jiménez Mayor, que chefiou entre 2016 e 2018 a Missão de Apoio contra a Corrupção e a Impunidade em Honduras (MACCIH), atribuiu o envio de Hernández para ser processado em um tribunal federal de Nova York à "ineficiência" do sistema hondurenho de justiça.



"A extradição tem a ver com a própria incapacidade do Estado hondurenho de processar crimes de corrupção ou narcotráfico da magnitude" deste caso, afirmou ele durante um fórum organizado em Washington, ecoando declarações do ex-procurador hondurenho Ángel Edmund Orellana.



Jiménez Mayor, cotado para liderar a nova comissão anticorrupção que a sucessora de Hernandez, Xiomara Castro, pretende instalar em Honduras, destacou que a falta de decisão política para combater o crime fomenta a impunidade.



"'Não se tem que nomear os melhores, mas sim os melhores amigos': essa frase terrível nos dá uma noção do que os políticos procuram quando interferem em questões relacionadas à justiça", disse ele. "E isso é grave", completou.



Mas a impunidade não se limita a Honduras, observou, destacando em particular o "massacre" em El Salvador, onde o presidente Nayib Bukele decretou estado de emergência no domingo após o registro de 76 homicídios em dois dias.



"Estamos em crise devido ao avanço da criminalidade na região e pela ineficiência de nossos sistemas penais para responder a esses enormes desafios ", afirmou o jurista peruano



Ele também apontou o aumento das taxas de homicídios no Equador, Colômbia, Costa Rica, Paraguai, Peru e Chile. "A chave é superar o problema de impunidade que temos na região", enfatizou.



Jiménez Mayor, que também foi primeiro-ministro do Peru e ministro da Justiça do governo de Ollanta Humala, renunciou à MACCIH em fevereiro de 2018, alegando falta de apoio da Organização dos Estados Americanos (OEA).



A MACCIH, criada em 2016 por um acordo entre Hernández e a OEA, encerrou suas funções em janeiro de 2020 depois que o governo hondurenho não renovou seu mandato.