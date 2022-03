Hackers roubam mais de US$ 600 milhões em criptomoedas através de vídeo game

Hackers roubaram criptomoedas avaliadas em mais de 600 milhões de dólares de um livro de contabilidade digital usado por internautas do popular vídeo game Axie Infinity, em um dos maiores furtos deste tipo revelado nesta terça-feira (29).



O interesse mundial pelas criptomoedas disparou juntamente com sua valorização, mas o dinheiro que representam também se tornou um alvo atraente para ladrões astutos.



Ronin Network, uma rede vinculada à criptomoeda Ethereum especializada em jogos, informou que o ataque dirigido à sua blockchain gerou 173.600 ethers e 25,5 milhões de dólares em moeda estável, um ativo digital atrelado ao dólar americano.



O botim foi avaliado inicialmente em 545 milhões de dólares no momento do roubo em 23 de março, mas alcançou cerca de 615 milhões de dólares nesta terça, o que faz deste um dos maiores roubos da história das criptomoedas.



"A maioria dos fundos hackeados ainda está na carteira do hacker", disse Ronin na publicação que revelou o furto.



A equipe de Sky Mavis, desenvolvedor do jogo Axie Infinity, descobriu a brecha de segurança nesta terça quando tentou sem sucesso retirar ehters, segundo a companhia.



Ronin ainda está investigando o ataque, mas disse que os hackers obtiveram "chaves" privadas para retirar fundos digitais.



"Sabemos que a confiança deve ser conquistada e estamos utilizando todos os recursos à nossa disposição para implementar as medidas e processos de segurança mais sofisticados para prevenir futuros ataques", disse Ronin.



"Estamos trabalhando com funcionários judiciais, criptógrafos forenses e nossos investidores para nos assegurarmos de que os fundos dos usuários não se percam".



Na Axie Infinity, os jogadores participam de batalhas e recebem recompensas que podem trocar por criptomoedas ou dinheiro vivo.



Para jogar devem comprar no mínimo três Axies, que são NFT (tokens não fungíveis) e são armazenados em um blockchain ou livro de contabilidade digital inalterável.



Quem possuir Axies pode comprá-los, vender ou alugar a outros jogadores. Os proprietários também podem "criá-los" para criar novos Axies com mais valor.



SKY