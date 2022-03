Reino Unido, EUA, França, Alemanha e Itália pedem ao Ocidente que não baixe a guarda contra a Rússia

Os líderes de governo do Reino Unido, Estados Unidos, França, Alemanha e Itália pediram nesta terça-feira (29) às nações do Ocidente que não baixem a guarda contra a Rússia, que anunciou sua intenção de reduzir sua ofensiva contra duas cidades ucranianas.



"Veremos se vão cumprir", declarou o presidente americano Joe Biden à imprensa pouco depois da ligação. "Parece haver um consenso de 'vamos ver o que eles têm a oferecer'", afirmou.



Em uma declaração, a Casa Branca afirmou que os governantes dos cinco países concordaram em aumentar as sanções econômicas impostas a Moscou por invadir a Ucrânia desde 24 de fevereiro.



"Os líderes afirmaram sua determinação de continuar elevando os custos para a Rússia pelos seus ataques brutais na Ucrânia, assim como continuar fornecendo à Ucrânia assistência em segurança para se defender", diz o comunicado oficial divulgado após a conversa.



No telefonema, Boris Johnson (Reino Unido), Joe Biden, Emmanuel Macron (França), Olaf Scholz (Alemanha) e Mario Draghi (Italia) "concordaram que não se pode flexibilizar a determinação ocidental até que tenha terminado o horror infligido à Ucrânia", afirmou um porta-voz do primeiro-ministro britânico em um comunicado.



O anúncio da Rússia foi feito após negociações com a Ucrânia, depois de mais de um mês de conflito que deixou milhares de mortos e milhões de deslocados.



Segundo o Kremlin, a redução da atividade militar seria em torno da capital Kiev e da cidade de Chernihiv.



No entanto, Johnson ecoou o ceticismo do secretário de Estado americano, Antony Blinken.



"O primeiro-ministro enfatizou que devemos julgar o governo de Putin por suas ações, não por suas palavras", disse seu porta-voz.