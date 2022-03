O presidente russo, Vladimir Putin, subordinou nesta terça-feira (29) a "solução" da situação humanitária na cidade sitiada de Mariupol ao desarmamento de grupos "nacionalistas" ucranianos, informou o Kremlin.



Em uma conversa telefónica com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron, Putin "enfatizou que, para resolver a situação humanitária naquela cidade [Mariupol], os milicianos nacionalistas terão de acabar com a sua resistência e depor as armas", apontou o Kremlin em um comunicado.