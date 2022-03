Rússia expulsa dez diplomatas dos países bálticos

A Rússia anunciou, nesta terça-feira (29), a expulsão de dez diplomatas dos países bálticos em represália por uma medida similar contra representantes de Moscou, em meio às tensões sobre a Ucrânia.



Os credenciamentos de quatro diplomatas da embaixada da Lituânia, três de cada uma das missões da Letônia e da Estônia, foram retirados, informou o Ministério russo das Relações Exteriores em um comunicado.



Esta medida foi tomada "de acordo com o princípio da reciprocidade", após a expulsão "injustificada" de dez diplomatas russos anunciada em 18 de março por esses três países-membros da União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), acrescentou o ministério.