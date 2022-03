Kremlin ignora G7 e mantém cobrança em rublos do gás russo

O Kremlin insistiu, nesta terça-feira (29), que o gás russo fornecido à Europa deve ser pago em rublos, rejeitando as críticas do G7, no contexto das sanções e contrassanções entre a Rússia e os países ocidentais pela ofensiva russa na Ucrânia.



"Ninguém vai entregar gás de graça. Não é possível. E se pode pagar apenas em rublos", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov.



"A situação mudou no contexto de uma guerra econômica contra a Rússia", enfatizou, e "as empresas [que encomendam gás russo] devem entender isso".



Em represália pelas sanções europeias adotadas pela ofensiva russa na Ucrânia, o presidente Vladimir Putin anunciou, na semana passada, que a Rússia aceitaria apenas rublos como pagamento pelo fornecimento de gás à União Europeia (UE) e deu às autoridades uma semana para pôr o novo sistema em funcionamento.



Na segunda-feira (28), os países do G7 disseram que exigir o pagamento em rublos pelo gás russo é "inaceitável", anunciou o ministro alemão da Economia, Robert Habeck.



O ministro pediu às empresas afetadas que "não respondam à demanda de Putin" e chamou a Rússia de "fornecedor pouco confiável".



"A Rússia sempre foi, é e continuará sendo um fornecedor confiável de hidrocarbonetos", respondeu Peskov nesta terça-feira.



O gás russo é crucial para a UE, mas, desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, o bloco busca uma maneira de romper sua dependência.



