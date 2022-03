Ataque russo contra sede do governo de Mykolaiv deixa dois mortos

Ao menos duas pessoas morreram nesta terça-feira em um ataque russo que destruiu parcialmente a se de do governo regional de Mykolaiv, cidade ucraniana próxima de Odessa, que havia registrado um alívio dos bombardeios nos últimos dias.



Correspondentes da AFP observaram quando dois corpos foram retirados dos escombros do edifício - a parte central do prédio desabou após o ataque.



O governador regional, Vitaly Kim, afirmou no Facebook que as equipes de resgate procuravam "oito civis e três soldados" sob os escombros.



Ele afirmou que a maioria das pessoas das pessoas que estavam dentro do edifício escaparam ilesas.



Kim disse que "metade do prédio foi destruído" e que seu escritório foi atingido.



Os russos perceberam que não poderiam tomar Mykolaiv e decidiram me cumprimentar, cumprimentar a todos", ironizou.