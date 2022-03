Ucrânia retoma retiradas de civisd após pausa por "provocações" russas

A Ucrânia anunciou nesta terça-feira a retomada das retiradas de civis por três corredores humanitários, inclusive a partir da cidade cercada de Mariupol, após um dia de suspensão pelo temor das "provocações" russas.



"Autorizamos três corredores humanitários para hoje", disse a vice-primeira-ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, em um vídeo divulgado no Telegram.



Ela afirmou que o primeiro corredor será aberto entre Mariupiol e Zaporizhzhia, mais ao norte, por veículo, e Berdiansk, de onde foram retirados civis para Zaporizhzhia.



O segundo corredor humanitário vai da cidade de Melitopol, sob controle das forças russas no sul da Ucrânia, a Zaporizhzhia, enquanto o terceiro ligará Zaporizhzhia a Energodar, também sob controle de Moscou, onde fica uma central nuclear.



Na segunda-feira, as autoridades ucranianas anunciaram que não organizariam a retirada de civis durante o dia por temor de "provocações russas".



Os corredores humanitários são organizados a cada dia a partir das idades mais afetadas pelos combates para permitir a saída de civis.



Mas a Ucrânia denunciou de maneira insistente os ataques russos contra os corredores, em especial nas proximidades do porto devastado de Mariupol.