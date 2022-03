Will Smith se desculpa com Chris Rock por bofetada na cerimônia do Oscar

O ator Will Smith se desculpou nesta segunda-feira (28) com Chris Rock por ter lhe dado uma bofetada durante a cerimônia do Oscar, transmitida ao vivo na noite de domingo em Los Angeles.



Durante o evento, Smith agrediu Rock depois que o comediante fez uma piada sobre a cabeça raspada de sua esposa, Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia.



"Gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Passei do limite e cometi um erro. Estou envergonhado e minhas ações não refletem o homem que quero ser. Não há lugar para a violência em um mundo de amor e gentileza", escreveu Smith no Instagram.



Smith publicou seu pedido de desculpas após uma enxurrada de comentários nas redes sociais comentando a reação - alguns contra, outros a favor - e também depois de a Academia de Cinema dos Estados Unidos ter condenado o incidente em um comunicado.



"Quero me desculpar também com a Academia, os produtores da cerimônia, os presentes e quem estava assistindo ao programa", disse Smith nesta segunda.



A Academia também anunciou ter ordenado uma "revisão formal" do incidente que dominou a cobertura do Oscar.