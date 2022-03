O ator Will Smith se desculpou nesta segunda-feira (28) com Chris Rock por ter lhe dado uma bofetada durante a cerimônia do Oscar, transmitida ao vivo na noite de domingo em Los Angeles.



"Gostaria de me desculpar publicamente com você, Chris. Passei do limite e cometi um erro. Estou envergonhado e minhas ações não são indicativas do homem que quero ser", escrevei Smith no Instagram.



Durante a cerimônia do Oscar, Smith agrediu Rock depois que o comediante fez uma piada sobre a cabeça raspada de sua esposa, Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia.