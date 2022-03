Academia 'condena' bofetada de Will Smith no Oscar e vai avaliar incidente

A Academia do Oscar anunciou nesta segunda-feira (28) ter lançado uma "revisão formal" do incidente ocorrido no domingo, quando o ator Will Smith esbofeteou o comediante Chris Rock após este ter feito uma brincadeira sobre sua esposa.



"A Academia condena as ações do senhor Smith no evento de ontem à noite", disse a organização em um comunicado enviado à AFP.



"Iniciamos oficialmente uma revisão formal do incidente e estudaremos outras ações e consequências em concordância com nossos estatutos de conduta e a lei da Califórnia", acrescentou.



O escândalo foi provocado por uma brincadeira de Rock sobre a cabeça raspada de Jada Pinkett, esposa de Smith, que sofre de alopecia, nome médico da perda de cabelo.



Smith, de 53 anos, subiu no palco e o esbofeteou. "Mantenha o nome da minha esposa fora da sua maldita boca!", gritou duas vezes depois de voltar à sua poltrona.



Minutos depois, ao receber o prêmio de melhor ator por seu papel "King Richard: Criando Campeãs", desculpou-se dizendo, com lágrimas nos olhos, que "às vezes o amor te faz fazer loucuras". Ele também questionou "quem falta com o respeito".



Mas qual risco Smith corre? Embora pediram à Academia de Cinema americana que retire seu Oscar, mas a atriz Whoopi Goldberg, uma das administradoras da organização, disse que não ocorreria.



- Sanções disciplinares? -



"Haverá consequências, tenho certeza, mas não acho que isso seja o que farão. Particularmente porque Chris (Rock) disse que não apresentará acusações", disse Goldberg na manhã de segunda-feira em um programa de TV.



No campo criminal tampouco parece possível nenhum processo nesta etapa por falta de uma denúncia de Rock, informou a polícia de Los Angeles na noite de domingo.



Smith correria o risco de sofrer sanções disciplinares, que podem ir, segundo o código de conduta da Academia de uma simples admoestação até a expulsão.



A primeira punição recebida pelo ator chegou das redes sociais, onde muitos denunciaram a violência de seu comportamento.



O ator e diretor Judd Apatow publicou um tuíte dizendo que Will Smith "podia ter matado" Rock. "Simplesmente perdeu o controle de sua ira e sua violência (...) Perdeu a cabeça", depois, ele apagou a postagem.



Mia Farrow defendeu o humorista Chris Rock: "Ele só fez uma brincadeira, como sabe fazer", disse.



O jogador de basquete estrela dos Golden State Warriors, Stephen Curry, disse nesta segunda-feira que está "ainda em choque como todo o mundo".



Para a escritora britânica Bernardine Evaristo, cujo pai é nigeriano, Smith desperdiçou a chance de dar um exemplo, especialmente para os afroamericanos. Quando "Smith é apenas o quinto negro a ganhar o Oscar de ator principal, recorre à violência em vez de usar o poder da palavra para vencer Chris Rock", tuitou.



"E depois fala de Deus e do amor que o teriam feito se comportar assim", acrescentou.



- "Falta de respeito" -



Smith desculpou-se com a Academia, mas não com Rock. O diretor Rob Reiner questionou a sinceridade de seu pedido de desculpas e reforçou que não se dirigiu ao próprio Chris Rock. Will Smith pode ser considerado um "afortunado de que Chris não apresente denúncias de agressão", escreveu.



O rapper e produtor Sean "Diddy" Combs disse que a briga de domingo durou pouco e afirmou ao canal Page Six: "Não tem mais problema (entre eles), acabou, posso confirmar".



"Está tudo bem", afirmou o próprio Smith à revista Variety enquanto participava da festa do Oscar junto de sua esposa e filhos.



Algumas celebridades também saíram em defesa de Smith. Liam Payne, ex-vocalista do One Direction, disse a jornalistas: "Acho que tinha o direito de fazer o que fez".



A representante democrata Ayanna Pressley, que sofre de alopecia, agradeceu Smith. "Parabéns a todos os maridos que defendem suas esposas que sofrem de alopecia da ignorância e dos insultos cotidianos", tuitou Pressley para depois apagar a mensagem.



A atriz Tiffany Haddish também demonstrou seu apoio ao ator: "Isso é o que se supõe que deve fazer seu marido, não? Te proteger", disse à revista People.



DOLBY LABORATORIES