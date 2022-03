Autoridades mexicanas são acusadas de obstruir investigações sobre 43 estudantes desaparecidos em 2014

Uma comissão de especialistas independentes acusou nesta segunda-feira (28) instituições mexicanas de obstruir suas investigações sobre o desaparecimento de 43 estudantes em 2014.



O Grupo Interdisciplinar de Especialistas Independentes (GIEI) garantiu que esses órgãos, que não identificou, resistem em entregar informações necessárias para o avanço das investigações, incluindo dados de inteligência.



Em seu julgamento, há uma "simulação" por parte de algumas autoridades para levar a crer que cumprem a ordem do presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de facilitar as consultas, quando na realidade não o fazem.



O GIEI foi criado em novembro de 2014 por um acordo entre a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o Estado mexicano para esclarecer o desaparecimento dos estudantes de Ayotzinapa, no estado de Guerrero.



Os 43 jovens desapareceram entre a noite de 26 e a manhã de 27 de setembro de 2014 em Iguala, cidade também em Guerrero, em um dos piores casos de violação dos direitos humanos no México, que gerou ampla condenação internacional.



Até o momento, só foram identificados os restos mortais de três vítimas, por especialistas do Instituto de Medicina Legal da Universidade de Innsbruck, na Áustria.



Segundo Claudia Paz, que integra o GIEI, membros do Exército estavam seguindo os movimentos dos alunos dois dias antes do desaparecimento. "Naquele momento, as autoridades tinham informações quase minuto a minuto do que estava ocorrendo", disse.



Afirmou ainda que, na noite do dia 26, autoridades a níveis local e nacional sabiam "o que estava acontecendo no momento da detenção e após o desaparecimento dos estudantes", ainda que essa informação não tenha sido entregue às investigações.



No dia do ocorrido, dezenas de normalistas se dirigiam a Iguala para pegar ônibus que pretendiam usar em manifestações.



De acordo com a chamada "verdade histórica" do governo do então presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), os jovens foram detidos e entregues por policiais locais a narcotraficantes do cartel Guerreros Unidos, ao serem confundidos com integrantes de uma gangue inimiga.



Após serem baleados, seus restos foram incinerados e colocados no lixo, segundo essa tese, rechaçada por familiares das vítimas, o GIEI e o Escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos.