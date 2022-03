Audiência sobe em Oscar que entra para a história por tapa de Will Smith

O Oscar precisava desesperadamente de um aumento na audiência e, em uma noite em que Will Smith surpreendeu os espectadores ao dar um tapa Chris Rock no palco, cerca de 15,36 milhões de americanos sintonizaram na premiação.



Os números preliminares de audiência, divulgados na segunda-feira (28) pela ABC, representam uma recuperação significativa do mínimo histórico do ano passado de 9,85 milhões de espectadores ao vivo, embora continuem sendo a segunda mais baixa da história dos prêmios televisionados da Academia de cinema americano.



O momento em que Smith deu um tapa no comediante por brincar com a alopecia de sua esposa imediatamente se tornou viral, provocando uma enxurrada de memes e opiniões defendendo e condenando o vencedor da estatueta de melhor ator.



"A Academia queria este tipo de publicidade? Não, não queria um tipo de publicidade que diz que houve violência no Oscar", declarou Marc Malkin, da mídia especializada Variety em entrevista à AFP.



"Dito isso, mais pessoas estão falando sobre o Oscar na Academia? Claro que estão. Não sei se era assim que eles queriam entrar na conversa."



A recuperação de audiência é semelhante à de várias outras premiações, incluindo a gala do Emmy em setembro e, mais recentemente, do Hollywood Screen Actors Guild Awards.



Em 2021, muitas premiações foram forçadas a sediar cerimônias virtuais ou discretas devido à pandemia e tiveram audiências excepcionalmente baixas.



Os números do Oscar do ano passado caíram cerca de 50% em comparação com os 23,6 milhões da gala de 2020, que já era uma baixa histórica, em um momento em que a premiação luta para se manter relevante em tempos de redes sociais e maratonas de TV.



Este ano, os produtores do programa recorreram a inovações como pré-gravação de anúncios de vencedores em várias categorias menos populares e adicionar um prêmio de "favorito dos fãs", para um filme votado pelos usuários do Twitter.



O programa de domingo à noite terminou com uma vitória histórica para "No Ritmo do Coração", que apresenta um elenco majoritariamente surdo. Esta foi a primeira vitória de uma plataforma de streaming na categoria de melhor filme.



Mas o que dominou a conversa sobre o Oscar no domingo - e continuou na segunda - foi o incidente altamente controverso em que Smith subiu ao palco e deu um tapa em Rock por causa de uma piada comparando sua esposa, Jada Pinkett Smith, com a personagem de cabelo raspado de Demi Moore no filme "GI Jane".



Pinkett Smith sofre de alopecia, uma condição que causa queda de cabelo.



