Biden 'não se retratará' por dizer que Putin não deve permanecer no poder

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, recusou-se nesta segunda-feira (28) a se retratar após dizer que o seu homólogo russo, Vladimir Putin, "não deve permanecer no poder". O americano afirma que expressou "uma indignação pessoal" e não "uma política" de favor da mudança de regime.



"Não me retrato por nada. Qquero deixar claro que não estava nem no momento, nem agora, articulando uma mudança de política. Eu estava expressando a indignação moral que sinto, não peço desculpas por meus sentimentos pessoais", disse Biden a repórteres na Casa Branca.



Vários líderes e analistas independentes consideraram um erro o comentário feito por Biden em Varsóvia ao final de uma viagem diplomática de três dias.



"Pelo amor de Deus, este homem não pode permanecer no poder", afirmou.



Biden disse que não está preocupado com a escalada das tensões com Putin após os comentários. "Me dirigia ao povo russo, dizendo a eles o que pensávamos." "Eu não me importo com o que ele pensa", acrescentou.



O governo ucraniano afirma que até 10.000 pessoas podem ter sido mortas desde o início da invasão de Putin há mais de um mês.



Ataques russos perto de Kiev cortaram a eletricidade de mais de 80.000 casas, apesar de Moscou aparentemente anunciar que mudaria seus objetivos de guerra para se concentrar no leste da Ucrânia.



Biden deixou as portas abertas, no entanto, ao afirmar que uma reunião com Putin dependeria "do que ele quer falar", sobre "se há algo em um encontro que possa acabar com esta guerra e reconstruir a Ucrânia".