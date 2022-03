Síria aprova lei que restringe liberdade de expressão

O presidente sírio, Bashar al-Assad, promulgou uma lei nesta segunda-feira (28) que prevê uma sentença de seis meses de prisão para sírios residentes no país que divulgarem informações que "afetem o prestígio" do Estado.



De acordo com a lei anterior, apenas os sírios residentes no exterior podiam ser condenados à prisão, geralmente à revelia, por terem divulgado informações consideradas ofensivas ao Estado.



"Cada sírio que publicar informações falsas ou exageradas que ameacem o prestígio do Estado ficará preso por pelo menos seis meses", disse um comunicado divulgado pela presidência síria.



A mesma pena será aplicada aos sírios que "publicarem informações que possam melhorar a reputação de um Estado inimigo", acrescenta a presidência, sem especificar quais países estão envolvidos.



A lei é promulgada após meses de crescente descontentamento com as autoridades sírias, devido à crise econômica, produto de mais de uma década de guerra.



As condições de vida nas zonas controladas pelo regime sírio se deterioraram ainda mais devido à inflação dos preços de alimentos e energia agravada pela invasão russa da Ucrânia.