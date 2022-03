Israel afirma que aliança com países árabes envia forte mensagem ao Irã

O aprofundamento da aliança entre Israel e vários Estados árabes "intimida e dissuade" o Irã, afirmou o ministro das Relações Exteriores israelense, Yair Lapid, que é o anfitrião de uma reunião de cúpula sem precedentes com quatro chefes da diplomacia de países árabes.



"Essa nova configuração, as capacidades compartilhadas que estamos construindo, intimidam e dissuadem os nossos inimigos comuns, principalmente o Irã", indicou Lapid sobre a reunião com as participações do secretário de Estado americano, Antony Blinken, e dos ministros das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Marrocos e Bahrein, que estabeleceram vínculos plenos com Israel em 2020.



No encontro também estava presente o chefe da diplomacia do Egito, que reconheceu o Estado hebreu em 1979.



O Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, Abdulah bin Zayed Al Nahyan, qualificou a reunião como "histórica" e indicou que os líderes tentam mudar a narrativa e criar um futuro diferente.



Os representantes dos países árabes e dos Estados Unidos insistiram na importância de reforçar a cooperação multilateral e de resolver o conflito entre israelenses e palestinos.



A cúpula foi ofuscada por um ataque ocorrido, no domingo à noite, nas proximidades do local da reunião, que custou a vida de dois policiais israelenses. O Estado Islâmico (EI) disse ter sido o responsável pelo atentado.



Todos os presentes condenaram o acidente.



Na manhã desta segunda, o despacho do primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, confirmou que o chefe do executivo está com covid, um após ter tido uma reunião de porta fechada com Blinken, seguida de uma coletiva de imprensa sem o uso de máscaras.



O Departamento de Estado indicou que Blinken é o único membro da delegação amnericana considerado como "contato próximo".



O encontro inédito em Sde Boker, no sul de Israel, está centrado na paz no Oriente Médio e nas negociações sobre o acordo nuclear com o Irã.



- O acordo nuclear com o Irã -



As conversas para reviver o acordo internacional de 2015 para limitar o programa nuclear do Irã foram o principal tema da agenda na reunião de domingo em que Antony Blinken esteve presente com Bennett.



Também participaram o Ministro das Relações Exteriores, Yair Lapid e o presidente de Israel, Isaac Herzog.



O secretário de Estado americano reiterou que Estados Unuidos e Israel estão de acordo nos temas mais importantes do acordo



Blinken afirmou que seu país está "comprometido" e decidido que o Irã nunca obtenha uma bomba nuclear e que acredita que voltar à plena aplicação do acordo é a melhor maneira de colocar o programa nuclear iraniano na mesma estaca em que estava antes que os Estados Unidos abandonasse o pacto em 2018.



Lapid indicou que seu país e EUA "possuem desacordos" sobre o pacto, que está em uma fase muito avançada das negociações após quase um ano de conversas em Viena.



No entanto, destacou que seu país está "disposto a um diálogo aberto e honesto".



"Ao mesmo tempo, Israel vai fazer tudo que seja necessário para deter o programa nuclear iraniano", concluiu.



- "Não impedem" un avanço com os palestinos -



Os israelenses afirmam que a normalização das relações com esses países põem em manifesto que há uma nova ordem no Oriente Médio, já que os arábes não mantêm mais a postura de ficarem afastados de Israel até que haja uma solução para o conflito com os palestinos.



Esses acordos indiganaram os palestinos que qualificaram o estabelecimento de vínculos como uma traição, que rompeu um consenso de décadas entre os países árabes de isolar Israel até que aceitasse a criação de um Estado palestino com capital em Jerusalém Oriental.



Blinken destacou os acordos, mas afirmou que "não impedem que haja avanços entre os palestinos e os israelenses".



No domingo, Blinken também discutiu estratégias para assegurar que este ano a festa sagrada do Ramadã, as celebrações cristãs e a festa judia do Pésaj, que este ano coincidem, ocorram sem incidentes.