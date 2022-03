Jornal independente russo Novaya Gazeta suspende sua publicação

O jornal independente russo Novaya Gazeta anunciou nesta segunda-feira (28) a suspensão de suas publicações online e impressa até que termine a operação militar russa na Ucrânia, em um contexto de pressão do poder sobre as vozes críticas a ele.



Em um comunicado publicado em sua página na Internet, o jornal - cujo editor-chefe Dmitri Muratov recebeu em 2021 o prêmio Nobel da Paz - disse que tomou esta decisão depois de ter recebido uma segunda advertência do regulador russo das telecomunicações por ter violado uma lei sobre "agentes estrangeiros".



"Não há outra solução. Para nós e sei que para vocês é uma decisão terrível e dolorosa. Mas temos que nos proteger uns aos outros", escreveu Muratov em uma carta aos leitores do jornal.



Segundo ele, sua redação está trabalhando há 34 dias "sob condições de censura militar" desde que Moscou iniciou sua ofensiva.



Muratov observa que seus jornalistas cobriram as zonas de combate na Ucrânia e avaliaram a extensão "da perda e destruição".



"Tentamos entender como nosso povo permitiu que duas guerras fossem travadas ao mesmo tempo: uma de conquista, na Ucrânia, e outra, quase civil, em casa, na Rússia."



Em 22 de março, Muratov anunciou que estava vendendo sua medalha do Prêmio Nobel em benefício dos refugiados ucranianos.



- Último bastião -



No Twitter, a ONG Repórteres Sem Fronteiras reagiu pedindo às autoridades que cessem suas "políticas de censura".



Fundada em 1993, a Novaya Gazeta tem a reputação de investigar corrupção e abusos de direitos humanos na Chechênia.



Esse compromisso custou a vida de seis de seus funcionários, incluindo a famosa jornalista Anna Politkóvskaya, assassinada em 2006.



Por mais respeitado que seja, o jornal permanece relativamente marginal na Rússia. Em fevereiro de 2022, sua circulação diária girava em torno de 100.000 exemplares, enquanto seu site, totalmente gratuito, registrava 40 milhões de visitas no mesmo mês.



Concretamente, o Novaya Gazeta é acusado por não ter especificado que uma ONG mencionada em uma de suas matérias estava classificada como "agente estrangeiro" pelas autoridades russas, como é exigido por lei.



O jornal recebeu uma primeira advertência em 22 de março e uma segunda hoje.



Desde o início da operação militar em 24 de fevereiro, as páginas de vários jornais russos e estrangeiros foram bloqueadas. O Novaya Gazeta era um dos últimos jornais independentes que permanecia em atividade na Rússia.



As autoridades votaram várias leis que castigam com penas de prisão o que consideram como "informações falsas" sobre o conflito na Ucrânia.



Outra medida usada pelas autoridades contra organizações ou indivíduos críticos ao Kremlin é a lei sobre os "agentes estrangeiros".



Os que são classificados como "agentes estrangeiros" devem ser apresentados desta forma em qualquer publicação, incluindo redes sociais. Os jornais assim classificados também devem fazer esta menção.



O não cumprimento desta lei pode ter consequências graves. Em dezembro, a ONG mais respeitada da Rússia, Memorial, que havia sido rotulada como "agente estrangeiro" foi banida por não declarar esse status em algumas publicações.