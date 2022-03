Macedônia do Norte ordena expulsão de cinco diplomatas russos

A Macedônia do Norte ordenou nesta segunda-feira (28) a expulsão de cinco enviados russos, informou seu Ministério das Relações Exteriores.



"Os [diplomatas] da lista estavam realizando atividades contrárias à Convenção de Viena sobre relações diplomáticas", explicou o ministério em um comunicado, referindo-se a um tratado internacional que inclui acordos relacionados a protocolos diplomáticos.



Os diplomatas têm cinco dias para abandonar a Macedônia do Norte, destacou a fonte.



O incidente representa a mais recente expulsão de diplomatas russos de países ocidentais, depois que Estados Unidos, Polônia e países bálticos tomaram medidas parecidas este mês.



O pequeno país dos Balcãs já expulsou diplomatas russos em outras três ocasiões nos últimos anos, devido ao envenenamento do ex-espião russo Serguéi Skripal na cidade inglesa de Salisbury, pelo qual o Reino Unido acusou Moscou.



Após a invasão russa da Ucrânia iniciada no mês passado, a Macedônia do Norte seguiu os passos da União Europeia de sancionar a Rússia e responsáveis do país classificaram a Rússia de "Estado hostil".



Em março de 2020, a Macedônia do Norte se tornou o último Estado a ser incorporado à Otan, depois que o país mudou de nome para se distinguir da província grega Macedônia.