Exército russo semeia desolação e rancor em cidade ucraniana de Bashtanka

O pequeno carro laranja com a palavra "criança" escrita em russo em folhas coladas em cada janela quebrou na entrada de Bashtanka, perto de Mykolaiv. Esta cidade do sudeste está sob controle ucraniano, mas é palco de intensos combates, levando Vitali e sua família a prosseguir sua fuga.



Eles fugiram de Snihurivka, cerca de 60 km a leste. Em Snihurivka, nas mãos do exército russo, conta Vitali, "os bombardeios são incessantes, primeiro nos arredores e agora no centro".



"Não há água nem luz há dez dias e os moradores começaram a saquear", continua. "O mais importante é sobreviver, abandonamos tudo".



Ele viaja com a esposa, os dois filhos e a sogra para Jitomir, no centro do país, onde espera encontrar parentes, mas o carro os deixou parados em Bashtanka, depois de várias horas na estrada.



Eles finalmente conseguiram continuar seu caminho e estão aliviados por deixar esta cidade cheia de veículos queimados, refletindo a violência dos combates.



Nas ruas de Bashtanka, que tinha uma população de 12.000 habitantes antes da invasão russa e era conhecida nos tempos soviéticos como um depósito regional de tratores, o número de militares ucranianos supera em muito os civis.



"Demos a esses fascistas a lição que eles mereciam", declara Serguei, um morador de 43 anos que diz ter participado dos combates.



- Bombas em paraquedas -



Por alguns dias no início do mês, as tropas russas controlaram parcialmente a cidade, antes de serem expulsas, segundo as autoridades ucranianas e a população local.



"Eles ocuparam as aldeias ao redor de Bashtanka e se dedicaram ao saque", diz Natacha Gassilina, uma mulher elegante de certa idade, aposentada após anos de trabalho em uma padaria industrial.



Em um vilarejo, as tropas invasoras encontraram fotos de soldados ucranianos que lutaram no conflito de 2014 entre o governo ucraniano e os separatistas pró-russos do Donbas (leste) "e os procuraram para matá-los", sem sucesso, acrescenta a mulher.



Mas na manhã de 13 de março, Bashtanka acordou com o rugido de um novo bombardeio russo, no bairro de nome soviético de "Agropromtechnika", cidade-dormitório da localidade.



As bombas, lançadas de paraquedas, eram cinco, segundo os moradores, e deixaram crateras ainda visíveis, destruindo as casas vizinhas.



Milagrosamente, apenas um homem ficou ferido. Ele estava descascando batatas e foi resgatado vivo dos escombros.



Ao contrário de outros bombardeios russos na região, os habitantes indicam que o bombardeio tinha objetivos militares, mas que não foram atingidos.



"Havia veículos militares ucranianos lá, mas eles não os atingiram", diz um jovem, cujos pais viram como o telhado de sua casa foi arrancado.



Natacha Gassilina, que mora em um prédio próximo, confirma que os veículos militares ucranianos presentes não foram destruídos.



- Sem perdão -



Olga Miheikina, professora que chegou de bicicleta de outro bairro para verificar os danos e saber a situação de uma amiga de sua mãe, deixa escapar sua indignação com tamanha desolação.



"É desumano, essas pessoas dizem que são nossos irmãos, e mentem para o mundo inteiro e para seu próprio povo. Não haverá perdão ou misericórdia divina para essas pessoas!"



A algumas centenas de metros dali, Anatoli, 82 anos, descobriu que não tem mais telhado nem janelas e preferiu mandar a esposa para a casa de amigos.



"Antes de tudo isto, queria viver cem anos", confidencia este frágil octogenário, de boné e macacão azul de trabalho. "Agora não".