Armênia pede 'medidas concretas' aos soldados russos mobilizados em Nagorno Karabakh

A Armênia pediu, nesta segunda-feira, uma reação aos soldados russos de manutenção da paz mobilizados em Nagorno Karabakh depois que o Azerbaijão ocupou uma localidade estratégica na região separatista, cenário de tensões.



"Esperamos que o contingente russo de manutenção da paz em Nagorno Karabakh tome medidas concretas para acabar com a incursão das unidades do Azerbaijão na zona de responsabilidade dos soldados de manutenção da paz", pediu o ministério das Relações Exteriores em um comunicado.



Na quinta-feira, os soldados azeris tomaram o povoado de Farukh, supostamente sob controle das forças russas posicionadas no território de Nagorno Karabakh após o cessar fogo assinado entre Azerbaijão e Armênia em 2020.



No sábado, a Rússia acusou o Azerbeijão de ter violado o acordo e assegurou depois que a parte azeri retirou "suas unidades próximas de Farukh". Mas Baku negou ter entrado na localidade.



Em resposta, o ministério de Relações Exteriores armênio pediu "uma investigação sobre as ações do contingente russo de manutenção da paz durante a incursão do Azerbaijão".



As novas tensões acontecem pouco mais de um mês depois do início da invasão russa da Ucrânia.