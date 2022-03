Cinco suspeitos detidos em Israel após ataque reivindicado pelo Estado Islâmico

Cinco suspeitos foram detidos em Israel após um ataque reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI) que deixou dois mortos e vários feridos no norte do país, informou a polícia nesta segunda-feira.



Os funerais das vítimas, membros da polícia de fronteiras, ambos de 19 anos, aconteceram nesta segunda-feira. Uma das vítimas, Shirel Aboukrat, possuía as nacionalidades francesa e israelense, segundo a embaixada francesa em Tel Aviv.



A polícia israelense anunciou que efetuou as prisões na cidade árabe de Umm-el-Fahm, a 20 quilômetros de Hadera, onde aconteceu o ataque, em colaboração com os serviços de segurança Shin Beth.



"Após os operações, as forças de segurança prenderam três habitantes suspeitos de pertencer a uma organização terrorista. Dois suspeitos foram detidos em outro local", comunicou a polícia.



O grupo Estado Islâmico (EI) anunciou em um comunicado que dois de seus militantes foram os autores do tiroteio.



