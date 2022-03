Rússia expulsa três diplomatas eslovacos

A Rússia anunciou nesta segunda-feira (28) a expulsão de três diplomatas eslovacos, em represália a uma decisão semelhante adotada este mês pela Eslováquia.



A Rússia "decidiu declarar 'persona non grata' três diplomatas da embaixada da Eslováquia. Devem abandonar o território da Federação da Rússia em 72 horas", disse o ministério das Relações Exteriores de Moscou em um comunicado.



O embaixador da Eslováquia foi convocado nesta segunda-feira ao ministério para ser notificado desta decisão, segundo o comunicado.



A Rússia também "protestou com firmeza" contra o embaixador pelos "obstáculos ao trabalho das missões russas na Eslováquia e pelas ameaças ao seu funcionamento", segundo a mesma fonte.



A Eslováquia decidiu, em meados de março, expulsar três diplomatas russos "pela sua atividade em violação da Convenção de Viena sobre as relações diplomáticas", segundo o ministério eslovaco das Relações Exteriores.



A fórmula diplomática do comunicado sobre a violação da Convenção de Viena é geralmente utilizada para acusar atividades de espionagem.