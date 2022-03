Emirados Árabes reafirmam seu compromisso com a OPEP+ e chamam atenção de países ocidentais

Os Emirados Árabes Unidos pediram, nesta segunda-feira (28), para os países ocidentais serem "razoáveis" em suas expectativas, reafirmando o seu compromisso com a aliança OPEP+, que inclui a Rússia, em um contexto de pressão sobre o mercado de petróleo após a invasão russa da Ucrânia.



A OPEP+ reúne os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, liderada pela Arábia Saudita, e outros dez países exportadores que não são membros da OPEP, liderados pela Rússia.



A aliança estabelecida pela OPEP com outros países produtores, como a Rússia, "veio para ficar", declarou o ministro de Energia do país, Suhail al Mazruei, durante o Fórum Mundial de Energia do Atlantic Council em Dubai.



Mazruei, cujo país é um importante produtor da OPEP, afirmou que os países do Golfo estão decididos a impedir que "a política" destrua a organização.



"A menos que haja alguém disposto a fornecer 10 milhões de barris diários, não podemos substituir os russos" no mercado, indicou.