O preço do barril do petróleo americano WTI caiu mais de 5%, nesta segunda-feira, devido ao confinamento parcial decretado em Xangai, capital econômica da China, que poderá afetar a demanda do óleo no país.



Às 8h30 (horário de Brasília), o barril do West Texas Intermediate (WTI) operava em queda 5% e estava cotado a 108,21 dólares e o do Brent do Mar do Norte, para entrega em maio, caía 4,56%, a 115,15 dólares.