Ao menos 19 mortos em tiroteio na região central do México

Ao menos 19 pessoas morreram em um tiroteio ocorrido no domingo à noite em Zinapecuaro, na região central do México, indicou, nesta segunda-feira, a Procuradoria Geral do Estado de Michoacán (FGE, na sigla em espanhol) em um comunicado.



A Procuradoria foi informada às 22h30 locais (1h30 de Brasília, segunda-feira), de uma "agressão perpetrada contra os participantes de um evento" na localidade de Tinajas e, ao chegar ao local, encontrou "19 mortos (16 homens e 3 mulheres), que apresentavam ferimentos provocados por armas de fogo", segundo o comunicado.



Várias pessoas ficaram feridas e foram levadas para hospitais, acrescentou a mesma fonte.



A FGE abriu uma investigação para esclarecer o ocorrido.



O México sofre com uma onda de violência que deixou quase de 340.000 mortos - em sua maioria em ações atribuídas ao crime organizado - desde 2006, quando teve início uma ofensiva militar de combate às drogas.



O estado de Michoacán e o vizinho Guanajuato estão entre os que registram os maiores índices de violência no México, devido à guerra entre grupos rivais envolvidos no tráfico de drogas e outras atividades ilegais.



Em 2021, Michoacán registrou 2.732 assassinatos, o equivalente a pouco mais de 8% dos 33.315 homicídios dolosos ocorridos em todo México.



Em 10 de março, o prefeito do município de Aguililla em Michoacán, César Valencia, foi assassinado a tiros quando estava em uma caminhonete da prefeitura.