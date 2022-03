Espanha anuncia pacote de EUR 6 bilhões para compensar impacto da guerra na Ucrânia

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou um plano de ajudas diretas de 6 bilhões de euros (6,5 bilhões de dólares) para residências e empresas, que inclui subsídios para combustíveis, para compensar o impacto econômico provocado pela guerra na Ucrânia.



O plano, que será adotado, na terça-feira, no Conselho de Ministros, prosseguirá "até 30 de junho" e vai incluir também 10 bilhões de euros (10,9 bilhões de dólares) em crédito garantido pelo Estado, anunciou o líder socialista em um fórum econômico em Madri.



Entre as principais medidas estão o subsídio de 20 centavos de euro sobre os combustíveis, dos quais 15 centavos serão financiados pelo Estado e os outros 5 pelas empresas de petróleo.



O governo havia anunciado medida similar, na quinta-feira passada, mas esta só atingia o setor dos transportes. Agora, as medidas se estendem a cidadãos e demais empresas.