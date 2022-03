Kremlin considera "alarmantes" os comentários de Biden sobre Putin

O Kremlin denunciou nesta segunda-feira os comentários "alarmantes" do presidente americano Joe Biden, que chamou o russo Vladimir Putin de "carniceiro", em plena ofensiva da Rússia na Ucrânia.



"Esta declaração é, sem dúvida, alarmante", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, antes de advertir que Moscou continuará "monitorando de perto" os comentários do presidente dos Estados Unidos.



No sábado, durante uma visita à capital da Polônia, Varsóvia, o presidente americano criticou de maneira veemente o colega russo e o chamou de "carniceiro", ao afirmar que ele "não pode permanecer no poder" por causa da ofensiva russa na Ucrânia.



Pouco depois, a Casa Branca afirmou que Biden não havia estimulado "nenhuma mudança de regime" na Rússia.