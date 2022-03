O Kremlin denunciou nesta segunda-feira os comentários "alarmantes" do presidente americano Joe Biden, que chamou o russo Vladimir Putin de "carniceiro", em plena ofensiva da Rússia na Ucrânia.



"Esta declaração é, sem dúvida, alarmante", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, antes de advertir que Moscou continuará "monitorando de perto" os comentários do presidente dos Estados Unidos.