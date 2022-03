Ex-líder birmanesa Suu Kyi em quarentena após casos de covid em seu entorno

Aung San Suu Kyi, que está em prisão domiciliar há mais de um ano, se encontra em quarentena depois que casos de covid-19 foram detectados em seu entorno, afirmou à AFP nesta segunda-feira uma fonte próxima da ex-líder birmanesa.



"Algumas pessoas ao seu redor foram diagnosticadas com covid-19 (...) Ela permanece em quarentena, mas não está infectada", declarou a fonte.



Alvo de vários processos desde sua detenção, a vencedora do Nobel da Paz de 1991 não comparece ao tribunal desde quinta-feira.



A ex-dirigente do país e pessoas próximas foram vacinadas contra o coronavírus, segundo sua equipe.



Aung San Suu Kyi, de 76 anos, está detida desde que seu governo foi derrubado pelo exército em 1º de fevereiro de 021.



Suu Kyi recebeu diversas acusações: violação de uma lei sobre segredos de Estado que data da época colonial, fraude eleitoral, pressão ilegal sobre Comissão Eleitoral, sedição, incitação à desordem pública, corrupção.



Já condenada a seis anos de prisão, ela deve permanecer em detenção domiciliar durante os processos, que acontecem em um tribunal criado especialmente para seus julgamentos na capital Naipyidaw.



Os advogados de Suu Kyi estão proibidos de falar com a imprensa e organizações internacionais.