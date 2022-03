Primeiro--ministro de Israel testa positivo para covid-19 após reunião com Blinken

O primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, testou positivo para covid-19, anunciou nesta segunda-feira (28) seu gabinete, após uma reunião com o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Antony Blinken.



Bennett, que se reuniu no domingo com Blinken à margem do encontro histórico entre diplomatas israelenses e árabes, "está bem e prosseguirá com a agenda prevista de sua residência, afirma um comunicado divulgado pelo governo.



Blinken desembarcou no sábado em Israel e se encontrou no domingo com Bennett, antes de uma reunião com o chanceler israelense Yair Lapid, e seus colegas de países árabes que normalizaram as relações com o Estado hebreu.



Blinken e Lapid devem se reunir nesta segunda-feira com os colegas dos Emirados Árabes Unidos, Marrocos, Bahrein e Egito.



As reuniões em Sde Boker, localidade da região de Neguev, terão como tema o programa civil nuclear do Irã.



No domingo, Blinken também se encontrou com o presidente israelense Isaac Herzog e o ministro da Defesa Benny Gantz.



O secretário de Estado também se reuniu com o presidente palestino Mahmud Abbas em Ramallah, na Cisjordânia ocupada.



No domingo à noite, um ataque na cidade israelense de Hadera (norte) matou dois policiais israelenses e deixou vários feridos.



A polícia afirmou que matou dois criminosos. O ataque foi reivindicado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI).