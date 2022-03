Astros brilham no tapete vermelho do Oscar

As atrizes de Hollywood desfilaram pelo tapete vermelho do Oscar com modelos que variaram do clássico ao ousado, e com o vermelho e o brilho de protagonistas.



Os homens não ficaram para trás, com escolhas ousadas, como a de Timothee Chalamet, que dispensou a camisa.



- Damas de vermelho -



Para a sua grande noite, Ariana DeBose usou um modelo Valentino, com top e pantalona vermelhos, que complementou com uma capa que caía dos braços.



O vermelho trouxe sorte para a atriz, que leva para casa a estatueta de melhor atriz coadjuvante. Seu look ousado recebeu elogios na internet.



Kirsten Dunst apostou na mesma cor, com um vestido vintage de Christian Lacroix sem alças e com detalhes franzidos.



Marlee Matlin, protagonista de "No Ritmo do Coração", usou um modelo de manga longa de Monique Lhuillier.



- Fitas azuis -



Muito se falou sobre o que as celebridades de Hollywood poderiam fazer para mostrar seu apoio à Ucrânia diante da invasão da Rússia sem exageros ou sermões. No fim, algumas escolheram fitas azuis com a hashtag #WithRefugees.



Alguns assinaram a campanha, apoiada pela Agência da ONU para os Refugiados (Acnur), como a compositora Diane Warren e as atrizes Youn Yuh-jung e Jamie Lee Curtis. O ator Jason Momoa acrescentou um lenço nas cores da bandeira ucraniana ao seu terno preto.



- Brilhos -



Se há uma noite para o brilho, é a do Oscar, e Jessica Chastain, uma das favoritas a melhor atriz, deixou isso claro. Ela escolheu um vestido Gucci, com corpete champanhe e saia lilás que terminava no chão com uma fileira de babados.



A cantora e atriz Alana Haim usou um vestido Louis Vuitton prateado com escamas de peixe. Já a rapper Megan Thee Stallion optou por um look sensual, com um vestido azul de decote coração e abertura pronunciada nas pernas.



- Colorido -



O indicado a melhor ator coadjuvante Kodi Smit-McPhee usou um terno azul da Bottega Veneta, e não foi o único homem em Hollywood a ousar com as cores. Wesley Snipes estava vestido na cor vinho dos pés à cabeça, e Daniel Kaluuya optou por um paletó verde brilhante.



O astro de "Shang-Chi", Simu Liu, foi ainda mais ousado e desfilou de smoking vermelho. Mas Timothee Chalamet o superou com paletó e calça Louis Vuitton em preto brilhante e sem camisa.



- Marinho -



A atriz espanhola Penélope Cruz, usou um vestido Chanel azul-marinho com franzido na cintura, botões frontais e laço no pescoço, com o cabelo solto.



Jamie Lee Curtis também optou pelo marinho, com um modelo elegante de gola alta e mangas compridas de Stella McCartney.