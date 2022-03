A 94ª edição do Oscar pediu um minuto de silêncio na noite deste domingo em homenagem à Ucrânia, invadida pela Rússia.



Por um momento, as telas exibiram mensagens pedindo o envio de ajuda e listando as necessidades básicas dos ucranianos, como "comida", "cuidados médicos" e "cobertores". "Pedimos a vocês que ajudem a Ucrânia da forma que puderem", dizia uma delas.