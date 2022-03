A magia da Disney voltou a dar resultado no Oscar, e "Encanto", uma carta de amor à Colômbia, sua cultura e suas tradições ganhou o prêmio de melhor filme de animação.



Encanto conta as aventuras da adolescente "Mirabel", nascida em uma família que vive no coração das montanhas colombianas e cujos membros são dotados de poderes especiais.



O filme competiu com "Raya e o Último Dragão", o documentário "Flee", "Luca", da Pixar, e "A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas".