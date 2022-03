Novas rodadas de negociação russo-ucranianas acontecerão a partir de amanhã

As delegações russas e ucranianas vão se reencontrar, a partir da segunda-feira, na Turquia, para uma nova rodada de negociações presenciais, anunciou neste domingo (27) David Arakhamia, um dos negociadores ucranianos.



Durante uma conversa telefônica na noite de domingo, "[o presidente turco Recep Tayyip] Erdogan e o chefe de Estado russo [Vladimir] Putin concordaram em realizar a próxima rodada de negociações entre as delegações russa e ucraniana em Istambul", disse o comunicado.



Os dois chefes de Estado discutiram o processo de negociação, com Erdogan dizendo a seu homólogo russo que a Turquia estava pronta para fazer "qualquer contribuição necessária" para estabelecer um cessar-fogo na Ucrânia e "melhorar a condição humanitária na região".



Um pouco antes, um dos negociadores ucranianos, David Arakhamia, havia anunciado que uma nova rodada seria realizada de segunda a quarta-feira na Turquia, sem especificar o local.



O negociador-chefe russo, Vladimir Medinsky, citado pelas agências russas, disse que elas ocorreriam na terça e quarta-feira, sem especificar o lugar.



A Presidência turca não especificou a data exata da reunião e não ficou claro o que exatamente iria ser discutido.



Uma sessão de negociações russo-ucranianas, de forma presencial, já foi realizada no dia 10 de março na cidade de Antália, na Turquia, entre os Ministros de Relações Exteriores, sem conduzir a avanços concretos.



Desde então, as conversas têm continuado por videoconferência, o que ambas as partes consideram difícil.



"O processo de negociação é muito difícil", disse, na sexta-feira, o Chefe da Diplomacia ucraniana, Dmytro Kuleba, negando qualquer "consenso" com Moscou.



Um pouco antes, o presidente turco, Recep Tayip Erdogan, havia assegurado que a Rússia e a Ucrânia estavam de acordo em quatro dos seis pontos da negociação.



"Não há consenso com a Rússia sobre os quatro pontos mencionados pelo Presidente da Turquia", disse Kuleba, mas elogiou os esforços diplomáticos" de Ancara para pôr fim à guerra.